نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض في زراعة قلبٍ لطفل سعودي يبلغ من العمر سبع سنوات، بعد استئصال العضو من متبرعٍ متوفى دماغياً في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم النقل الجوي للعضو إلى الرياض، ونجح الفريق الطبي في (التخصصي) في إجراء الزراعة للطفل؛ الذي كان يعاني من فشل قلبي متقدم ناتج عن عيب خلقي معقد، استنفدت معه مختلف التدخلات العلاجية.وحرص الفريق الطبي ألاّ تتجاوز الفترة الزمنية بين استئصال القلب من المتبرع وزراعته للمريض خمس ساعات؛ وذلك لضمان نجاح عملية زراعة القلب، وهذا ما تم بالفعل ليجسد ثمرة التنسيق المستمر بين الفرق الطبية في المملكة والإمارات، ضمن تعاون إنساني هدفه إنقاذ الحالات الحرجة.ويُعدّ مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين أبرز المراكز العالمية في هذا المجال، حيث حقق إنجازات استثنائية شملت إجراء أول زراعة قلب روبوتية بالكامل على مستوى العالم، وكذلك زراعة مضخة قلب اصطناعية باستخدام الروبوت دون الحاجة إلى شق الصدر، في إنجاز طبي غير مسبوق، يجسّد ريادة المملكة في الجراحات القلبية المعقدة.