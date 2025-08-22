حذّرت تقارير أمنية عالمية من برمجية تجسس متطورة تُعرف باسم «DCHSpy»، تستهدف مستخدمي هواتف أندرويد، مع رصد نشاطها بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب ما أوضحته شركة ESET العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني، فإن هذه البرمجية قادرة على التسلل إلى الأجهزة دون أن يلحظها المستخدم، والوصول إلى بيانات حساسة تشمل الرسائل النصية وسجلات المكالمات والموقع الجغرافي، إلى جانب التسبب في بطء أو توقف مفاجئ للنظام. وأكدت الشركة، أن خطورتها تكمن في قدرتها على التحايل على أنظمة الحماية التقليدية والعمل على أكثر من مستوى داخل الجهاز، ما يجعل اكتشافها معقداً. ونصحت ESET بضرورة تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل دوري، وتجنّب تحميل البرمجيات من متاجر غير رسمية، مع الاعتماد على حلول حماية موثوقة. وأضافت أن التهديدات الإلكترونية لم تعد تستهدف الحكومات والشركات فقط، بل باتت توجه مباشرة للأفراد، ما يستوجب رفع الوعي الرقمي كخط دفاع أول.