نقل تقرير نشرته صحيفة (Metro) البريطانية عن أطباء وأخصائيي تغذية، تأكيدهم أن نبات الريحان يُمكن أن يحمي جسم الإنسان من مرض السرطان كما يحافظ على توازن ضغط الدم. وأشارت تقارير صحية إلى أن النبتة الخضراء شائعة ورخيصة متوافرة في الأسواق قد تحمل مزيجاً من المركبات النباتية القادرة على تقليص مخاطر أنواعٍ من السرطان وخفض ضغط الدم المرتفع. وبحسب ما أوضحه خبراء تغذية في عرضٍ علمي تناول خصائص النبتة المضادة للأكسدة ومحتواها من العناصر الدقيقة، يُعزى الأثر الوقائي إلى تعطيل الجذور الحرة، وتعزيز توازن أكسيد النتريك الذي يدعم ارتخاء الأوعية، وزيادة وفرة الألياف الذائبة التي تُحسن دهون الدم. وتلفت الإفادات إلى أن إدراج النبتة ضمن النظام اليومي -طازجة في السلطات، أو مطهوة بخفة، أو ضمن عصائر خضراء- يرتبط بانخفاض قراءات الضغط لدى البالغين، وبمؤشرات حيوية أفضل للصحة القلبية. ويحذّر اختصاصيون من الإفراط في الاعتماد على «مأكولٍ واحد» ويؤكدون أن التأثير الأعظم يظهر ضمن نمطٍ غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم. كما يُنبهون من تداخلات دوائية محتملة لدى مرضى يتناولون مميّعات الدم أو أدوية الضغط، ما يستلزم استشارة طبية قبل تعديل الحمية. وتدعو التوصيات إلى الاستفادة من وفرة «الأغذية الوظيفية» زهيدة الكلفة في منطقتنا، بوصفها خط دفاع أول ميسوراً للوقاية على المدى الطويل.