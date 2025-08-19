في حادثة صادمة هزّت بريطانيا.. فقد مارك أنتوني كيربي البالغ من العمر 34 عاماً حياته بعد أن عضّه عنكبوت سام اشتراه عبر الإنترنت قبل أسابيع قليلة فقط.. ووفق صحيفة «ديلي ميل» بدأت القصة عندما أصبح مارك مهووساً بالعناكب بعد أن كان يخشاها بشدة واشترى خمسة عناكب عبر الإنترنت منذ مدة وفقاً لإفادة شريكته كايلي جيل.

في رحلة إلى أسكتلندا بدأ يشعر بالتعب وأعراض تشبه الإنفلونزا لكنه ظل يحاول المزاح أثناء تناول الطعام في أحد المطاعم.. تدريجياً ازدادت الأعراض سوءاً من ارتفاع درجة الحرارة إلى ألم شديد في الأطراف حتى أصبح التنفس صعباً ما دفع شريكته كايلي لطلب الإسعاف.

وعلى الرغم من وصول المسعفين بسرعة لم يتمكنوا من إنقاذ حياته لتبقى وفاته غامضة، حيث لم يحدد تشريح الجثة السبب النهائي بعد لكن كايلي أكدت أن مارك أخبرها عن لدغة العنكبوت لكنه لم يذهب إلى المستشفى.