حذّرت شركة غوغل (Google) مستخدمي بريدها الإلكتروني «Gmail» من موجة هجمات سيبرانية استهدفت سرقة حسابات المستخدمين في الأيام الماضية، وفق تقرير نشرته مجلة فوربس.

تعتمد الهجمات على إرسال روابط خبيثة في رسائل البريد الإلكتروني، تدّعي أنها رسائل رسمية من غوغل لإعادة تعيين كلمة المرور. وعند الضغط على هذه الروابط، يتم تحويل المستخدمين إلى مواقع وهمية يسيطر عليها القراصنة بهدف جمع بيانات تسجيل الدخول وسرقتها.

وأشارت غوغل إلى أن هذه الهجمات تأتي بعد ارتفاع محاولات تسجيل الدخول بكلمات مرور خاطئة، ما يجعل المستخدمين أكثر عرضة للرسائل الوهمية التي تُرسل باسم الشركة. وأضافت أن الأسلوب مشابه لهجمات سابقة استهدفت شركات كبرى مثل أمازون، إذ كانت الروابط الخبيثة تصل أحياناً عبر الرسائل النصية لتبدو مرتبطة بعمليات متابعة الطلبات أو الإرجاع.

كما رصدت غوغل هجمات تستخدم البريد الصوتي الوهمي، تطلب من المستخدم تسجيل الدخول للاستماع للرسائل الصوتية، لكن الهدف منها هو الهدف نفسه: سرقة بيانات الحسابات.

لتقليل خطر الاختراق، نصحت غوغل المستخدمين بعدم الضغط على أي رابط في أي رسالة لا تحمل عنوان البريد الرسمي للشركة، ومراجعة كلمات المرور باستخدام أدوات المنصة، والتحقق من أماكن تسجيل الدخول وحذف أي موقع يبدو مشبوهاً.

وتشدد الشركة على أهمية تفعيل التوثيق الثنائي الخطوات أو استخدام رمز مرور مرتبط بالجهاز، المعروف باسم Passkey، لضمان حماية أفضل للحسابات.

وتعد هذه التحذيرات تذكيراً مستمراً بأن القراصنة لا يتوقفون عن تطوير أساليبهم، وأن وعي المستخدم والإجراءات الأمنية المناسبة هما خط الدفاع الأول ضد الهجمات الإلكترونية.