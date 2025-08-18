في خطوة رائدة لمكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمان بين المواطنين، أطلقت شرطة العاصمة الكورية الجنوبية «سيول» تجربة مبتكرة تتمثل في نشر مجسمات هولوغرافية ثلاثية الأبعاد لضبّاط شرطة بالحجم الطبيعي في إحدى الحدائق العامة المزدحمة بالمدينة.

وتهدف المبادرة التي أطلقتها شرطة العاصمة الكورية إلى ردع السلوكيات المخالفة ومنح السكان شعورًا بالطمأنينة في الأماكن العامة، مع الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والهولوغرام.

وبدأت التجربة في أكتوبر 2024، إذ تم تركيب مجسم هولوغرافي لضابط شرطة يرتدي الزي الرسمي، بطول يزيد عن 170 سنتيمترًا، في إحدى الحدائق العامة بسيول، ويظهر هذا الضابط الافتراضي يوميًا بين الساعة السابعة والعاشرة مساءً، مصحوبًا برسائل تذكّر المارة بوجود الشرطة وكاميرات المراقبة، مثل: «الشرطة ستتدخل فورًا في حالات الطوارئ» و«المنطقة مراقبة بالكاميرات».

ويعتمد المجسم، الذي صممته شركة «هولوغراميكا» المتخصصة في التقنيات الهولوغرافية، على تقنية ثلاثية الأبعاد لخلق تأثير بصري واقعي يشبه الضابط الحقيقي من بعيد، وأظهرت البيانات الأولية من وكالة شرطة سيول نجاحًا ملحوظًا لهذه التجربة، حيث انخفضت معدلات الجريمة في الحديقة بنسبة تقارب 22% مقارنة بالفترة التي سبقت تركيب الهولوغرام.

وأشار آن دونغ-هيون، رئيس مركز شرطة جونغبو، إلى أن «الشرطي الهولوغرافي أثبت فعاليته كأداة ذكية لتعزيز الأمان، إذ يعمل وسيلةَ ردعٍ نفسية تمنع التصرفات غير المنضبطة» وأضاف أن الشرطة تخطط لتوسيع استخدام هذه التقنية في أماكن عامة أخرى بالمدينة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي كوريا الجنوبية لتكون رائدة عالميًا في استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة الحياة والأمن العام، وتعد سيول، العاصمة التي يقطنها أكثر من 9.7 مليون نسمة، مركزًا للابتكار التكنولوجي، حيث تستثمر الحكومة المحلية بكثافة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت المدينة زيادة في استخدام الكاميرات الذكية وأنظمة المراقبة المتطورة، لكن تجربة الهولوغرام تمثل خطوة جديدة نحو دمج التكنولوجيا في الأمن الوقائي، وعلى الرغم من عدم قدرة المجسمات الهولوغرافية على التفاعل المباشر أو القبض على المخالفين، فإنها تعمل رادعًا بصريًّا ونفسيًّا فعّالًا.