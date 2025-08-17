على سفوح جبال السراة، تتكئ غابة رغدان كقصيدة طبيعية تمتد بين الضباب وأشجار العرعر العتيقة، لتروي حكاية الباحة كوجهة تتزيّن بالجمال البكر والمناخ العليل. بفضل رؤية المملكة 2030، تحوّلت «رغدان» من منتزه محلي إلى محطة جذب سياحي عالمي، تستقطب الزوّار من مختلف دول العالم، ودول الخليج على نحو خاص، مدفوعة بسهولة التنقلات وتكامل البنية التحتية، وأجوائها الساحرة صيفاً، وبرامجها النابضة بالحياة.تتربع الغابة على مساحة نحو 482.195م²، وتضم مسطحات خضراء ومرافق متكاملة من مصليات ودورات مياه وعناصر استثمارية، مما يجعلها قادرة على احتضان فعاليات كبرى تعكس هوية المنطقة وعمقها الثقافي. وعلى ارتفاع يناهز 1700 متر فوق سطح البحر، تمنح الزائر مشاهد بانورامية تطل على تهامة، فيما ينساب الضباب ليعانق القمم في لوحة لا تتكرر.في صيف هذا العام، ازدانت «رغدان» بفعاليات مهرجان العسل الدولي الـ17 الذي اختتمت فعالياته في 3 أغسطس 2025م، مسجلاً أكثر من 50 ألف زائر ومبيعات تجاوزت 1.5 مليون ريال، مع أكثر من 8 أطنان من العسل المبيع، إلى جانب السوق التاريخية التي جمعت التراث بالعروض الشعبية والأسر المنتجة. وإلى جانب ذلك، أضاف تلفريك «رغدان» بعداً ترفيهياً فريداً، إذ يربط الجبل بالغابة ويمنح الزائر إطلالات تخطف الأنفاس.هكذا، باتت «رغدان» اليوم مثالاً على نجاح الاستثمار في السياحة الطبيعية، ومسرحاً مفتوحاً يعكس جمال الباحة وروحها المضيافة، ويؤكد أن السياحة في المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو العالمية.