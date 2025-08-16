وجّهت هيئة محلفين في أمريكا اتهامات إلى عمدة نيو أورليانز لاتويا كانتريل، شملت التآمر والاحتيال وعرقلة التحقيقات، على خلفية مزاعم بمحاولتها إخفاء علاقتها بحارسها الشخصي.

ويأتي ذلك بعد تحقيق اتحادي مطوّل شمل كانتريل، التي تُعد أول امرأة تتولى منصب العمدة في تاريخ المدينة الممتد 300 عام.

من جانبه، دفع فابي، الذي تقاعد العام الماضي من جهاز الشرطة، ببراءته بعد توجيه تهم إليه تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وتقديم بيانات كاذبة حول ساعات عمله.

كما اتهمه المدعون بإخفاء علاقته مع العمدة وتقديم سجلات رواتب مزوّرة، فضلاً عن تبادل رسائل مشفرة معها عبر تطبيقات سرية قبل حذفها.

ومن المقرر أن يمثل فابي للمحاكمة في يناير القادم، بينما تصرّ العمدة وحارسها السابق على أن علاقتهما كانت مهنية بحتة.