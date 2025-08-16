لقي 18 شخصاً مصرعهم وأُصيب 9 آخرون، بينهم اثنان في حالة حرجة، الجمعة، جراء سقوط حافلة في وادٍ بمنطقة «المحمدية» في العاصمة الجزائر، وفق السلطات المحلية.

وأعلن التلفزيون الجزائري الرسمي أن «الحادثة نجم عنها انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من الجسر في مجرى وادي الحراش بين المحمدية اتجاه الهواء الجميل شرق الجزائر العاصمة».

وقالت «مصالح الحماية المدنية» الجزائرية، في بيان، إن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادثة فور وقوعها، مشيرةً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال متواصلة حتى الآن.

وبحسب البيان: «تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة».

وعقب الحادثة، أعلن وزير الداخلية الجزائري أن رئيس الجمهورية قرر منح 100 مليون سنتيم لعائلات ضحايا الفاجعة الأليمة بوادي الحراش.