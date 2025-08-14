تكشف دراسة طبية حديثة عن دليل جزيئي يربط نوعاً شائعاً من فايروس الورم الحليمي البشري، من فصيلة (بيتا)، بتطور سرطان الخلايا الحرشفية لدى الفئات الأكثر عرضة لضعف المناعة. ويبين التحليل الجيني أن الفايروس قادر على الاندماج داخل جينوم الخلية، ما يعطل آليات إصلاح الحمض النووي ويعزز مسارات الانقسام المنضبط، في إشارة إلى دور سببي محتمل يتجاوز الاعتقاد السابق بأنه مجرد عامل مساعد لتلف الأشعة فوق البنفسجية. وتوضح النتائج أن رصد بصمات الاندماج الفايروسي في عينات الورم قد يوجه الأطباء نحو تشخيص أدق، ويفتح الباب أمام تدخلات علاجية تستهدف المكوّن الفايروسي مباشرة لدى المصابين ذوي القابلية العالية. كما يدعو الباحثون إلى دراسات أوسع لتحديد مدى انتشار هذا النمط في سرطانات الجلد، وتقييم جدوى إدراجه ضمن فحوص الكشف المبكر والمراقبة بعد العلاج. وتؤكد الدراسة أن الوقاية تظل متمحورة حول تقليل التعرض للأشعة فوق البنفسجية، إلا أن فهم البنية الجزيئية للورم عند بعض المرضى يضيف طبقة جديدة للوقاية الانتقائية، ويعزز التفكير في لقاحات وإستراتيجيات موجهة ضد أنماط بيتا عند الفئات الأشد هشاشة. وتخلص النتائج إلى أن الجمع بين الوقاية التقليدية والاختبارات الجينية قد يرفع فرص النجاة، ويقلل عبء سرطان الجلد على المدى الطويل.