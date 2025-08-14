يعتمد العمر الافتراضي لأي هاتف أو جهاز لوحي على صحة بطاريته، وهو ما يجعل تجنب الممارسات الخاطئة أثناء الشحن أمراً أساسياً لإطالة عمرها. الخبراء يحذّرون من ثلاثة أخطاء شائعة يمكن أن تتسبب في تلف البطارية تدريجياً إذا تكررت: الخطأ الأول هو ترك الجهاز موصولاً بالكهرباء طوال الليل، إذ يؤدي الشحن المستمر للحفاظ على 100% إلى إرهاق البطارية بمرور الوقت، ويُنصح بفصل الهاتف عند بلوغ الشحن الكامل والحفاظ على مستوى بين 20% و80%. الخطأ الثاني هو إفراغ البطارية تماماً إلى 0% بشكل متكرر، ما يسرّع تلف بطاريات الليثيوم أيون، لذا يُفضل شحن الجهاز قبل أن يقلّ عن 20%، وشحنه إلى نحو 50% قبل تخزينه فترات طويلة. أما الخطأ الثالث فهو استخدام شاحن غير مناسب أو غير معتمد، إذ قد يسبب عدم انتظام تدفق الطاقة، وارتفاع درجة الحرارة، أو زيادة الحمل على دوائر الهاتف، ما يقلّل من عمر البطارية ويضرّ بتركيبها الداخلي. الشواحن المعتمدة توفّر تدابير أمان تمنع ارتفاع الجهد والحرارة، وهو ما لا توفّره غالبية الشواحن الرخيصة. الالتزام بهذه التعليمات يضمن أداءً أفضل للبطارية ويحافظ على الجهاز لفترة أطول.