تشهد بريطانيا ذروة موجة الحر الرابعة هذا الصيف، إذ تصل درجات الحرارة إلى 34 مئوية في مناطق مثل بيركشاير وأوكسفوردشاير وضواحي لندن، وسط تحذيرات صحية ونقص حاد في المياه بإنجلترا.

وأصدرت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) تحذيرًا صحيًا باللون العنبري بدءًا من الساعة 9 صباحًا لمناطق ميدلاندز وجنوب شرق إنجلترا وشرق إنجلترا ولندن، مع تحذيرات صفراء لباقي أنحاء البلاد، وفقًا لصحيفية «ديلي ميل».

وتعد هذه الموجة الرابعة للصيف، إذ تجاوزت درجات الحرارة 30 مئوية لمدة 14 يومًا حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل إلى 31 مئوية يوم الجمعة.

وحذرت وكالة الأمن الصحي من تأثيرات كبيرة على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، مع احتمال ارتفاع معدل الوفيات، خصوصاً بين كبار السن (فوق 65 عامًا) وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوصت الوكالة بإغلاق النوافذ والستائر في الغرف المواجهة للشمس، وارتداء القبعات والنظارات الشمسية، وممارسة الرياضة في الصباح أو المساء عندما تكون درجات الحرارة أقل.

وأعلن المجلس الوطني للجفاف أن إنجلترا تعاني من نقص مياه ذي أهمية وطنية، على الرغم من هطول الأمطار في يوليو.

وتشمل المناطق المتأثرة بالجفاف يوركشاير وكمبريا ولانكشاير ومانشستر الكبرى وميرسيسايد وتشيشاير وميدلاندز الشرقية والغربية، مع ست مناطق أخرى في حالة جفاف طويل الأمد.

وانخفضت مستويات الخزانات بنسبة 2% الأسبوع الماضي، لتصل إلى 67.7% من سعتها، مقارنة بمتوسط أغسطس البالغ 80.5%، وتشمل الخزانات الأكثر تضررًا بليثفيلد (49.1%)، وديروينت فالي (47.2%)، وتشو فالي (48.3%)، وبلاجدون (46.3%).

وتؤثر هذه الأزمة على المحاصيل الزراعية، وتقلل من أعلاف الماشية، وتضر بالأراضي الرطبة والحياة البرية النهرية، وتزيد من مخاطر الحرائق.

وقد فرضت شركات المياه، مثل يوركشاير ووتر وتيمز ووتر، حظرًا على استخدام خراطيم المياه في بعض المناطق.

وأثار التحذير الصحي جدلًا، إذ وصفه البروفيسور كارول سيكورا، المدير السابق لبرنامج منظمة الصحة العالمية، بأنه مبالغة مفرطة، مشيرًا إلى أن كبار السن في توريمولينوس بإسبانيا يستمتعون بالشمس دون مشكلات.

كما انتقد السير جاكوب ريس-موغ، الوزير المحافظ السابق، الوكالة، مقترحًا أن يتجاهل الناس التحذيرات ويستمتعوا بمشروب بارد.

ووفقًا لمكتب الأرصاد الجوية (Met Office)، يُعزى الطقس الحار إلى تدفق هواء جنوبي يجلب هواءً ساخنًا ورطبًا من أوروبا بسبب الضغط المنخفض غرب البلاد والضغط المرتفع شرقها.

وتُعد هذه الموجة جزءًا من صيف استثنائي شهد أحر يونيو والخامس من حيث الحرارة في يوليو منذ بدء التسجيلات. وتشير التوقعات إلى استمرار الحرارة حتى نهاية الأسبوع، مع درجات حرارة تصل إلى 33-34 مئوية في شرق إنجلترا يوم الأربعاء، و29-30 مئوية يوم الخميس في لندن وشرق إنجلترا.

ويحذر الخبراء من أن تغير المناخ يزيد من تكرار وشدة موجات الحر والجفاف في المملكة المتحدة، فيما أشار المجلس الوطني للجفاف إلى أن هذا العام شهد أكثر الفترات جفافًا من يناير إلى يونيو منذ عام 1976، مما أدى إلى انخفاض تدفقات الأنهار ومستويات الخزانات، وزيادة مخاطر الحرائق.