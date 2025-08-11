أعلنت السلطات الفرنسية، بالتعاون مع شركة الكهرباء بالبلاد، إغلاق أربعة من المفاعلات الستة في محطة غرافلين للطاقة النووية في شمال فرنسا، في وقت متأخر من يوم الأحد، بعد اكتشاف تجمعات كبيرة من قناديل البحر في براميل الترشيح المستخدمة لسحب مياه التبريد من بحر الشمال.

ووفقا لشركة الكهرباء الفرنسية، تسببت أسراب قناديل البحر في انسداد براميل الترشيح التي تسحب مياه البحر لتبريد المفاعلات النووية، ما أدى إلى انخفاض كفاءة نظام التبريد، وتم إيقاف تشغيل المفاعلات الأربعة كإجراء احترازي لمنع أي مخاطر تتعلق بالسلامة النووية.

وأكدت الشركة أن العمل جارٍ لتنظيف الأنظمة وإعادة تشغيل المفاعلات بمجرد ضمان سلامتها، دون الإفصاح عن جدول زمني محدد، ولم يتم الإبلاغ عن أي تسرب إشعاعي أو أضرار كبيرة، ويُراقب الوضع عن كثب من قبل هيئة السلامة النووية الفرنسية.

ووصف مسؤولو شركة الكهرباء الفرنسية الحادث بأنه «غير عادي ولكنه تحت السيطرة»، مشيرين إلى أن مثل هذه الظواهر البيولوجية قد تحدث في المناطق الساحلية، وقال أحد السكان المحليين في بلدة غرافلين لوسائل الإعلام: «لم نرَ مثل هذا العدد من قناديل البحر من قبل، إنه أمر مقلق، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمحطة نووية».

وتقع محطة غرافلين للطاقة النووية في بلدة غرافلين بإقليم نورد، على بعد حوالى 20 كيلومترا من دونكيرك وكاليه، وتُعد الأكبر في أوروبا الغربية بستة مفاعلات بقدرة 900 ميغاواط لكل منها، مما ينتج حوالى 5.9% من الكهرباء الفرنسية (31.67 تيراواط ساعة في 2017).

تأسست المحطة بين عامي 1980 و1985، وتُعتبر ركيزة أساسية في إمدادات الطاقة الفرنسية، إذ تمثل الطاقة النووية حوالى 70% من إجمالي الكهرباء في فرنسا، وتستخدم المحطة مياه بحر الشمال لتبريد مفاعلاتها، ما يجعلها عرضة للتحديات البيئية مثل تجمعات قناديل البحر أو التلوث البحري.

وتشهد المناطق الساحلية في أوروبا زيادة في أعداد قناديل البحر في السنوات الأخيرة، وهي ظاهرة يربطها العلماء بالتغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات حرارة المياه وتغير أنماط التيارات البحرية، هذه الظاهرة ليست جديدة على محطات الطاقة النووية، فقد واجهت محطات في المملكة المتحدة واليابان وأسكتلندا مشكلات مماثلة في الماضي.

وأكدت هيئة السلامة النووية الفرنسية أنها تراقب الوضع عن كثب، مشددة على أن إيقاف المفاعلات كان إجراء احترازيا يتماشى مع بروتوكولات السلامة، ودعت السلطات إلى إجراء تقييم شامل للأنظمة البيئية المحيطة بالمحطة لمنع تكرار الحادث، في الوقت نفسه، تعمل فرق شركة الكهرباء على تنظيف براميل الترشيح وفحص الأنظمة لضمان عودة آمنة للتشغيل.