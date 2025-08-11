أثار إطلاق شركة «أوبن إيه آي» للجيل الجديد من نموذجها الذكي «شات جي بي تي 5» جدلاً واسعاً بين المستخدمين والخبراء، إذ تراوحت ردود الفعل بين الإشادة الكبيرة بقدراته وانتقاد بعض جوانب أدائه، وفق تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ».

وأكدت الشركة عند الإعلان أن النموذج الجديد أقوى من جميع إصداراته السابقة، ويقترب في مستوى ذكائه من حملة الدكتوراه، مع تفوق ملحوظ في البرمجة وحل المشكلات المعقدة وانخفاض معدل «الهلوسة» مقارنة بالإصدارات السابقة. لكن عدداً من المستخدمين لاحظوا استمرار بعض الأخطاء، منها حساب غير دقيق لعدد الحروف في كلمات تحتوي على حروف متكررة، وهي مشكلة ظهرت أيضاً في النماذج السابقة. ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن «شات جي بي تي 5 برو» يتجنب هذه الهفوات بدرجة أكبر.

وأوضح الرئيس التنفيذي سام ألتمان أن خللاً في آلية التبديل بين النماذج تسبب في هذه الأخطاء خلال الأيام الأولى، مؤكداً أن الشركة أصلحت المشكلة وأن الأداء أصبح أكثر دقة.

وعلى الصعيد الأكاديمي، اعتبر إيثان موليك، أستاذ في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، أن «شات جي بي تي 5» من أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي على الإطلاق، بينما وصفه نوح جيانسيراكوزا، أستاذ الرياضيات بجامعة بنتلي، بأنه «مخيّب للآمال» مع تحسينات أقل من المتوقع.

هذا التباين في الآراء يعكس الانقسام حول مدى نجاح الجيل الخامس في تلبية توقعات المستخدمين، وسط ترقب لتحديثات وتحسينات إضافية من الشركة.