يُعتبر نهر بيريتو مورينو الجليدي، الذي يمتد على مسافة 29 كيلومتراً في الأرجنتين، واحداً من أكثر الأنهار الجليدية استقراراً في العالم، لكنه يواجه الآن خطر الانهيار الكامل بسبب التغيرات المناخية.

وكشفت دراسة ألمانية حديثة أن هذا النهر الجليدي، المُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1981، يفقد من سُمكه وطوله بشكل سريع، مما ينذر باختفائه خلال عقود قليلة، وربما في حياتنا الحالية.

وفقاً لموريتز كوخ، طالب الدكتوراه بجامعة فريدريش ألكسندر في إرلانغن-نورمبرغ المشرف على الدراسة، فإن ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن التغيرات المناخية قد تسبب في تدمير أحد أروع الظواهر الطبيعية على الأرض.

وأوضح كوخ في تصريحات لصحيفة «ديلي ميل»، أن التغيرات المناخية تُسرّع من تراجع النهر الجليدي بشكل ملحوظ.

الأنهار الجليدية، التي تُعد أنهاراً بطيئة الحركة من الجليد يعود عمر بعضها إلى مئات الآلاف من السنين، تُسهم في عكس أشعة الشمس إلى الفضاء وتخزين المياه العذبة.

وفي حال ذوبانها بالكامل، قد ترتفع مستويات البحار بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى فيضانات في المدن، وتشريد ملايين الأشخاص، وتدمير البنية التحتية.

وأظهرت الدراسة، التي استندت إلى تحليل بيانات الأقمار الصناعية ومسح جوي باستخدام رادار مخترق للأرض معلق بطائرة هليكوبتر، أن النهر الجليدي فقد نحو 34 سنتيمتراً من سُمكه سنوياً بين عامي 2000 و2019، لكن هذا الترقق تسارع بشكل مذهل بين عامي 2019 و2024، إذ وصل إلى 5.5-6.5 متر سنوياً، أي ما يعادل ارتفاع منزل كل عام.

كما تراجع النهر الجليدي بأكثر من 800 متر في بعض المناطق، خصوصاً عند الحافة الشمالية، بسبب اختلافات في عمق بحيرة لاغو أرجنتينو.

وكشفت النتائج وجود تل صخري كبير تحت نهاية النهر الجليدي، كان يدعم استقراره حتى عام 2019، لكن الباحثين يحذرون من أنه إذا استمر معدل الترقق الحالي، فقد ينفصل النهر الجليدي عن هذا التل، مما سيؤدي إلى تراجع أكبر وأسرع.

ومع ذوبان الجليد، تمنح مياه بحيرة لاغو أرجنتينو، أكبر بحيرة مياه عذبة في الأرجنتين، النهر الجليدي طفواً إضافياً، مما يتسبب في تكسر المزيد من الجليد من «لسانه»، وهو ما يُعجّل من تراجعه.

ويُعد بيريتو مورينو وجهة سياحية رئيسية في الأرجنتين بفضل حجمه وسهولة الوصول إليه، لكنه يشهد الآن أكبر تراجع له خلال القرن الماضي.

وتأتي الدراسة في أعقاب إنشاء قائمة الخسائر الجليدية العالمية، التي توثق الأنهار الجليدية المهددة بالزوال أو التي اختفت بالفعل.