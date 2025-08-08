في حادثة مروعة صدمت اليمنيين وهزت الرأي العام المحلي، لقى 4 أشقاء مصرعهم جراء لدغات ثعابين سامة، وسط دعوات مُلحة إلى تعزيز التوعية والوقاية من مثل هذه الحوادث.

ووفق مصادر محلية، كان الأشقاء الأربعة نائمين في فناء منزلهم بمنطقة «عبس» بمحافظة «حجة» عندما تعرضوا فجأة لهجوم من ثعابين سامة، فلم يتمكنوا من التصدي لها؛ ما أدى إلى وفاتهم في وقت قصير للغاية، ولا سيما مع عدم توفر تدخل طبي عاجل.

وقعت في بيئة زراعية تكثر فيها الحشائش الطويلة والمياه الراكدة، وهي عوامل تُعد من البيئات المثالية لاختباء الثعابين وتواجدها، خصوصًا مع دخول موسم تزاوج هذه الزواحف، الذي يشهد نشاطًا ملحوظًا في حركتها؛ ما يزيد احتمالية اقترابها من المناطق السكنية.

وأعرب الأهالي عن صدمتهم إزاء الحادثة، مشيرين إلى أن مثل هذه الحالات، وإن كانت ليست نادرة تمامًا، إلا أن وقوعها ضد أشقاء في ليلة واحدة يُعد كارثة إنسانية لا تُحتمل، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان، خصوصا في المناطق الريفية والنائية.

ودعت مصادر صحية المواطنين إلى تجنب النوم في العراء أو بالقرب من الحشائش والأنقاض، مع ضرورة إغلاق الفتحات الصغيرة في المنازل، وإزالة الحشائش من حول المساكن، فضلًا عن أهمية تعليم الأطفال كيفية التصرف عند رؤية ثعبان، وتحذيرهم من محاولة لمسها أو الاقتراب منها.