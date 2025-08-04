احتجزت سلطات الهجرة في الولايات المتحدة الموسيقي التونسي رامي عثمان رغم إقامته في البلاد منذ عام 2015 وزواجه أخيراً من طبيبة أمريكية، وسط تصاعد في حملات الترحيل.

عثرت السلطات على عثمان أثناء توجهه لشراء مستلزمات من متجر في باسادينا، رغم حمله إيصالاً يثبت تقدمه بطلب للحصول على البطاقة الخضراء بعد زواجه في مارس 2025.

وقالت زوجته الدكتورة وفاء الرشيد، وهي طبيبة تعمل في مستشفى مقاطعة لوس أنجلوس، إنها شاهدت لحظة توقيفه مباشرة عبر تطبيق «فيس تايم»، وأعربت عن صدمتها من تجاهل مسؤولي الهجرة للأوراق التي أبرزها زوجها.

نُقل عثمان بعد اعتقاله إلى مركز احتجاز في وسط لوس أنجلوس، ثم تم نقله إلى مركز احتجاز في ولاية أريزونا. ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، فإن تأشيرة عثمان السياحية انتهت صلاحيتها، لكنها لم تعلّق على رفض أمر ترحيله السابق أو على طلب البطاقة الخضراء المعلّق.

وفي مبادرة لدعم الموسيقي التونسي، تجمع موسيقيون وناشطون أمام مركز الاحتجاز، مؤدين موسيقى عربية وإسبانية كتعبير عن التضامن. ويأمل محامو عثمان في إطلاق سراحه بكفالة، إذ عُقدت جلسة إجرائية لفحص وضعه القانوني، فيما يُنتظر البت في الكفالة يوم غد (الثلاثاء).