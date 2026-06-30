حذّر خبراء في الأمن السيبراني من حملات احتيال إلكترونية واسعة تستغل حالة الترقب لإطلاق لعبة «GTA 6»، بهدف سرقة بيانات المستخدمين وأموالهم عبر أساليب متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح تقرير صادر عن شركتي Malwarebytes وNordVPN أن قراصنة ينشئون مواقع مزيفة تحاكي بدقة الهوية البصرية لشركة Rockstar Games، في محاولة لخداع المستخدمين عبر عروض وهمية لبيع «مفاتيح تجريبية» أو إتاحة وصول مبكر للعبة، مقابل تحويلات بعملات رقمية.

وبحسب التقرير، لا يقتصر الاحتيال على ذلك، بل تمتد بعض هذه المواقع إلى دفع المستخدمين لتحميل برمجيات خبيثة، تتيح للمهاجمين السيطرة على الأجهزة وسرقة البيانات الشخصية، التي تُباع لاحقاً عبر منصات غير قانونية في «الدارك ويب».

ودعا الخبراء إلى ضرورة توخي الحذر الشديد وتجنب أي عروض غير رسمية تتعلق باللعبة، خصوصاً النسخ المزعومة للحواسيب أو أجهزة «أندرويد» التي لم تُعلن عنها الشركة رسمياً حتى الآن، مع التأكيد على عدم إدخال أي بيانات مالية أو شخصية عبر روابط غير موثوقة.