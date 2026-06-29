بدأت منصة «إنستغرام» اختبار ميزة جديدة تمنح المستخدمين إمكانية إعادة ضبط توصيات المحتوى، بما يتيح لهم استعادة التحكم في المواد التي تظهر عبر الصفحة الرئيسية و«ريلز» و«إكسبلور».

وأوضحت شركة «ميتا»، المالكة للمنصة، أن الميزة تتيح حذف سجل التوصيات الحالية والبدء من نقطة جديدة، لتعمل خوارزميات المنصة بعد ذلك على بناء اقتراحات مخصصة تدريجياً استناداً إلى تفاعلات المستخدم اللاحقة، مثل المشاهدات والإعجابات وعمليات المتابعة.

وتشمل عملية إعادة الضبط مراجعة الحسابات التي يتابعها المستخدم، مع إمكانية إلغاء متابعة الحسابات التي لم تعد تواكب اهتماماته، ما يسهم في تحسين جودة المحتوى المقترح مستقبلاً.

وأكدت «ميتا» أن هذه الخطوة لا تعني تعطيل خوارزميات التوصية، بل تمنح المستخدم فرصة لإعادة تشكيل تجربته على المنصة وفق اهتماماته الحالية، إذ تعتمد التوصيات الجديدة على أنماط الاستخدام والتفاعل بعد تنفيذ عملية إعادة الضبط.

وتأتي الميزة ضمن جهود «إنستغرام» لتعزيز أدوات التحكم بالمحتوى، خصوصاً للمراهقين، من خلال توفير خيارات تساعدهم على تخصيص تجربتهم، إلى جانب أدوات أخرى تتيح تقليل ظهور المحتوى غير المرغوب فيه أو زيادة المحتوى المرتبط باهتماماتهم.

وبحسب تقارير تقنية، فإن الميزة ستشمل أقسام الصفحة الرئيسية و«إكسبلور» و«ريلز»، على أن تُطرح تدريجياً للمستخدمين حول العالم بعد انتهاء مرحلة الاختبارات.