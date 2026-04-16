قد يبدو الأمر غريباً، لكن دراسة حديثة تشير إلى أن مشاهدة صور ومقاطع الطعام على مواقع التواصل الاجتماعي قد لا تزيد الشهية دائماً، بل يمكن في بعض الحالات أن تخدع الدماغ وتقلل الرغبة في الأكل.

الباحثون في جامعة جامعة بريستول وجدوا أن بعض الأشخاص، خصوصاً من يتبعون حميات غذائية، يلجؤون إلى تصفح محتوى الطعام على منصات مثل إنستغرام وتيك توك كطريقة بديلة لإشباع الرغبة في الأكل دون تناول الطعام فعلياً.

هذه الظاهرة تُوصف أحياناً بـ«الأكل بالعين»، إذ يتعامل الدماغ مع الصور والمشاهد الشهية كنوع من الإشباع الرمزي، ما قد يخفف الإحساس بالجوع مؤقتاً لدى بعض الأشخاص.

لكن الصورة ليست إيجابية بالكامل. فالدراسة نفسها تؤكد أن هذا التأثير يختلف من شخص لآخر، وأن مواقع التواصل الاجتماعي قد تتحول في اتجاه معاكس تماماً عند فئات أخرى، إذ تؤدي كثافة المحتوى الغذائي والمقارنات المستمرة إلى زيادة الرغبة في الأكل أو حتى الضغط النفسي المرتبط بصورة الجسد.

وهناك أبحاث أخرى تدعم هذا الجانب، مشيرة إلى أن التعرض المستمر لمحتوى الحميات وإنقاص الوزن قد يرتبط باضطرابات في العلاقة مع الطعام، خصوصاً عند المراهقين والشباب.

وفي المحصلة، لا تقدم مواقع التواصل الاجتماعي تأثيراً واحداً ثابتاً على الشهية، بل تعمل كعامل مزدوج: قد تُقلل الرغبة في الأكل لدى البعض، بينما تزيدها أو تربكها لدى آخرين، بحسب طبيعة المحتوى وطريقة الاستخدام.

وهكذا، لم يعد السؤال: هل السوشيال ميديا تزيد الشهية أم تقللها؟ بل: ماذا تشاهد بالضبط، وكيف يتفاعل دماغك معه؟