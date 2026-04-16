أثار تعطل مفاجئ في معدات اتصالات خلال الهجوم على أصفهان موجة تساؤلات واسعة حول أمن البنية التحتية الرقمية، خصوصاً مع ارتباط هذه الأعطال بأجهزة من شركات أمريكية مثل سيسكو وفورتينت وجونيبر.

وبحسب تقارير إعلامية صينية، فإن الأعطال حدثت بشكل متزامن تقريباً، ما أدى إلى خروج أنظمة اتصالات عن الخدمة في توقيت حساس، وهو ما دفع خبراء إلى طرح عدة فرضيات لتفسير ما جرى.

تشير إحدى الفرضيات إلى احتمال وجود «أبواب خلفية» داخل هذه الأجهزة، تسمح بالوصول إليها أو تعطيلها عن بُعد، حتى دون اتصال مباشر بالإنترنت. فرضية أخرى تتحدث عن إرسال حزم بيانات خبيثة من داخل الشبكة نفسها، ما قد يؤدي إلى انهيار الأنظمة بشكل مفاجئ.

كما يطرح خبراء احتمال وجود برمجيات خبيثة كامنة منذ فترة طويلة داخل هذه الأجهزة، لا تُفعّل إلا عند تلقي إشارة معينة، لتتحول إلى ما يشبه «شبكة زومبي» قادرة على تعطيل الأنظمة بشكل منسق. وهناك أيضاً سيناريو يتعلق بما يُعرف بـ«سلسلة الإمداد»، أي أن التلاعب قد يكون حدث قبل وصول الأجهزة إلى المستخدم النهائي.

هذه الاحتمالات، سواء ثبتت أو بقيت في إطار التحليل، تسلط الضوء على نقطة حساسة وهي: اعتماد الدول على معدات تقنية مستوردة في قطاعات حيوية مثل الاتصالات.

ويشير محللون إلى أن الحادثة تعزز الجدل حول مفهوم «الاستقلال الرقمي»، إذ تصبح السيطرة على التكنولوجيا – من التصنيع إلى التشغيل – جزءاً من الأمن القومي، وليس مجرد خيار اقتصادي.

كما تدفع هذه التطورات إلى إعادة تقييم سياسات الأمن السيبراني، خصوصاً في الدول التي تعتمد بشكل كبير على بنى تحتية خارجية، في وقت تتزايد فيه الهجمات الرقمية وتعقيداتها.

في ظل هذا المشهد، لم يعد الخطر مقتصراً على الهجمات التقليدية، بل امتد إلى سيناريوهات أكثر تعقيداً، قد تبدأ من داخل الأجهزة نفسها، وتظهر في اللحظة الأكثر حساسية.