أثار المشروع المشترك الجديد لـ«تيك توك» في أمريكا موجة من المخاوف بعد إعلان تغييرات كبيرة في سياسة الخصوصية للتطبيق، تشمل جمع بيانات الموقع الدقيقة لمستخدمي التطبيق البالغ عددهم 200 مليون.

وقال المسؤول في المشروع المشترك الجديد إن التعديلات الجديدة ستسمح للتطبيق بجمع بيانات الموقع بدقة بناءً على إعدادات المستخدم، بدل المعلومات «التقريبية» التي كان يجمعها التطبيق سابقاً عبر بطاقة SIM أو عنوان IP، مؤكداً أن المستخدمين يمكنهم إيقاف خدمات الموقع في أي وقت من إعدادات أجهزتهم.

وجاءت هذه التغييرات بعد إتمام صفقة مع شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لـ«تيك توك» يوم الخميس، لتشغيل أعمال التطبيق في أمريكا، مع توسيع الصلاحيات لجمع بيانات تفاعلات المستخدمين مع أدوات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق، بما يشمل الأسئلة والتنبيهات وطبيعة المحتوى المنشأ.

ورغم أن جمع بيانات الموقع الدقيقة لم يُفعّل بعد، فإنه سيكون اختيارياً ومعطلاً افتراضياً، وسيطلب من المستخدمين الموافقة عبر رسالة منبثقة عند التفعيل. وتأتي هذه السياسة ضمن إطار مشابه لما هو معمول به في المملكة المتحدة وأوروبا، حيث تتيح ميزة Nearby Feed متابعة الفعاليات والأعمال القريبة من المستخدم.