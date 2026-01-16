شهد الفضاء الرقمي العام الماضي تصاعداً مرعباً في الهجمات السيبرانية، إذ زادت في بعض القطاعات لأكثر من الضعف، لتطرح تساؤلات حادة عن مدى أمان الأفراد والشركات في عصر التحول الرقمي.

هذه الهجمات لم تعد مجرد أرقام أو تقارير، بل أصبحت تهدد ملايين المستخدمين حول العالم، من الشركات العملاقة إلى الحسابات الشخصية، مستفيدة من الاعتماد المتزايد على الخوادم السحابية وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

القراصنة وراء الشاشات

كشف تقرير حديث أن جزءاً كبيراً من الهجمات انطلق من أوروبا الشرقية، حيث أنشأ القراصنة شبكات معقدة ومخفية. كما برز تحالف يُعرف باسم Scattered Spiders، يتألف من أفراد في أمريكا والمملكة المتحدة، مسؤول عن هجمات استهدفت شركات كبرى مثل MGM و Clorox.

لكن التهديد لا يقتصر على المجموعات المستقلة، فهناك قراصنة مرتبطون بدول مثل الصين وإيران وروسيا، يستغلون الهجمات السيبرانية كأدوات ضغط سياسية وإستراتيجية. وحتى دول مثل إسرائيل وكوريا الشمالية استخدمت الفضاء الرقمي كسلاح لهجماتها الخاصة.

وأعطى الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي القراصنة قوة جديدة. فالتقنيات الحديثة، بما فيها شات جي بي تي وأدوات AI الأخرى، تُستخدم الآن لشن هجمات آلية دقيقة، تسرع من اختراق الشركات والأفراد على حد سواء، وتزيد من قدرة القراصنة على تخطي الحواجز التقليدية للأمان.

كيف تحمي نفسك؟

لا يوجد درع سحري يحميك بالكامل، لكن نصائح خبراء الأمن السيبراني تتمحور حول:

تفعيل التوثيق الثنائي لكل حساباتك.

التأكد من تحديث أنظمة التشغيل والبرامج باستمرار.

الحذر من المواقع المشبوهة والروابط أو الرسائل مجهولة المصدر.

وفي ظل هذه البيئة الرقمية المتقلبة، أصبح كل مستخدم هدفاً محتملاً، وأي إهمال بسيط قد يكلفك بياناتك وخصوصيتك. فالهجمات السيبرانية لم تعد مجرد تهديد، بل أزمة عالمية تتطلب يقظة مستمرة.