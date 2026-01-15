بعد تحول منصة «إكس» وروبوت الذكاء الاصطناعي «غروك» إلى مركز أزمة عالمية إثر موجة من الفضائح التي انتشرت في الإنترنت، اتخذت شركة «إكس إيه آي» اليوم (الخميس) قراراً صارماً يقضي بحظر توليد الصور الفاضحة تمامًا لجميع المستخدمين.

وأوضحت الشركة أن الحظر يشمل جميع النسخ المدفوعة والمجانية، ويمنع «غروك» من توليد أي محتوى فاضح في الأماكن التي يخالف فيها القانون، بعد أن استغله بعض المستخدمين لتوليد صور عنيفة وفاضحة لشخصيات عامة وحتى للأطفال، ما أثار انتقادات واسعة من جمعيات حقوقية وحكومات عدة حول العالم.

وكان المدير التنفيذي ومؤسس الشركة إيلون ماسك قد أكد في تغريدة رسمية أن «غروك» لا يولّد الصور الفاضحة بشكل تلقائي، وأن أي محتوى فاضح كان نتيجة طلبات المستخدمين، مشددًا على التزام المنصة بالقوانين المحلية والدولية، خصوصًا بعد صدور قانون جديد في المملكة المتحدة يجرّم توليد صور دون موافقة صاحبها.

وجاء هذا القرار بعد أسابيع من الضغوط العالمية، حيث طالبت مجموعات حقوقية بحظر «غروك» من متاجر الهواتف بالكامل، بينما كشف تقرير موقع «وايرد» أن التطبيق المستقل للروبوت كان يتيح توليد صور وفيديوهات عنيفة وفاضحة، ما زاد من حدة الأزمة وأثار المخاوف حول سلامة الأطفال والمستخدمين.

وليست هذه الأزمة الأولى لـ«غروك»، إذ واجه العام الماضي فضائح تتعلق بالهلوسة المستمرة والتغريدات العنصرية، ما جعل الشركة تتجه الآن لإصلاح الوضع سريعًا، وتحجيم قدرات الروبوت على المحتوى الضار، في محاولة لإنقاذ سمعتها ومنصة «إكس» من كارثة رقمية عالمية.