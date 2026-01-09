أعلنت شركة ديل عودة سلسلة حواسيبها المحمولة الشهيرة XPS، مع تركيز كامل على جودة التصميم والأداء، متجاهلة تماماً ضجيج الذكاء الاصطناعي الذي طغى على سوق التقنية أخيراً، وفق تقرير موقع «آرس تكنيكا».

وأكد كيفن تيرويليغر رئيس المنتجات في ديل، في مقابلة مع مجلة «بي سي غيمر» أن المستهلكين لا يختارون حواسيبهم بناءً على ميزات الذكاء الاصطناعي، بل بالعكس، فإن هذه الشعارات أحياناً تربك المستخدمين أكثر مما تفيدهم. وأضاف تيرويليغر أن الشركة ستواصل دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، لكنه سيكون جزءاً من التقنية وليس شعاراً تسويقياً.

وتشمل العودة الجديدة لسلسلة XPS شاشات قياس 14 و16 بوصة، إضافة إلى طراز اقتصادي بقياس 13 بوصة، مع تحسينات واضحة في لوحة اللمس، وزر الوظائف الفيزيائي، ولوحة المفاتيح، مع الحفاظ على التصميم الأنيق للجيل السابق.

كما قدمت «ديل» أجهزة جديدة ضمن فئة Alienware لعشاق الألعاب، مع التركيز على تلبية حاجات اللاعبين والمستهلكين الحقيقية، بحسب جيف كلارك نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.

وتبدأ أسعار أجهزة XPS الجديدة من 2,000 دولار، مع توقعات بطرح طرازات اقتصادية بأسعار تقل عن ألفي دولار خلال الأشهر المقبلة.