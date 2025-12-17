في خطوة تعكس ريادة السعودية الرقمية، لم تمر مشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمراجعة تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS مروراً عابراً، إذ كشف السواحة الإنجازات الرقمية الاستثنائية للمملكة، التي وصفها بأنها أعظم قصة نجاح رقمية في القرن الحادي والعشرين.

وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن العالم شهد طفرة مذهلة في استخدام الإنترنت، إذ ارتفع عدد المستخدمين من نحو 800 مليون إلى ستة مليارات حول العالم، بينما تمكنت المملكة من تصدر مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات IDI على المستوى العالمي، مع تحقيق قفزة نوعية في تمكين المرأة في المجال الرقمي بنسبة مشاركة بلغت نحو 36%.

وأضاف المهندس السواحة أن التحدي الأكبر في عصر الذكاء الاصطناعي يكمن في سد فجوات الحوسبة والبيانات والخوارزميات، مشيراً إلى أن المملكة سخرت إمكاناتها لتعزيز الحوسبة المتقدمة وإطلاق نماذج لغوية وطنية رائدة، على رأسها نموذج «علام» للذكاء الاصطناعي، لدعم البيانات في العالم العربي وتوسيع إمكانات البحث والابتكار.

ولم يتوقف الإنجاز عند حدود التقنية، بل امتد إلى الساحة العلمية، حيث سجل العالم السعودي عمر ياغي حضوراً عالمياً بفوزه جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، ليعكس بوضوح قدرة المملكة على الجمع بين الابتكار العلمي والتحول الرقمي على مستوى عالمي.