الصين توافق مبدئياً على نقل ملكية «تيك توك»

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيستنت أن الحكومة الصينية وافقت مبدئياً على اتفاقية لنقل ملكية تطبيق «تيك توك» إلى طرف جديد، تمهيداً لحل الأزمة التقنية والاقتصادية التي شغلت واشنطن وبكين طوال الأشهر الماضية.

وفي تصريحات إعلامية، أوضح الوزير بيستنت اليوم (الخميس) أن الاتفاق ما زال في مراحله الأولى، لكنه أشار إلى أن التفاهمات «تحقق تقدماً واضحاً خلال الأسابيع القادمة»، متوقعاً أن يُحسم الملف في القريب العاجل.

ونقلت شبكة «فوكس بيزنس نتوورك» عن مصادرها أن المحادثات الأخيرة بين أمريكا والصين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، شملت التوصل إلى «اتفاق مبدئي» بشأن ملكية التطبيق، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله النهائية بعد استكمال الموافقات الرسمية من الجهات الصينية.

وفي المقابل، أصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً أكدت فيه أنها «تتعامل مع جميع الملفات المتعلقة بتطبيق تيك توك وفقاً للقوانين المحلية وبما يضمن المصالح المشتركة بين الجانبين»، دون أن تحدد موقفها النهائي من الصفقة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من شركة بايت دانس المالكة للتطبيق الشهير، حول عملية نقل الملكية لكنها كانت قد أشارت في وقت سابق إلى «استعدادها للتعاون مع الهيئات التنظيمية لضمان استمرار الخدمة داخل الولايات المتحدة».

وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من 18 شهراً من الجدل حول مستقبل «تيك توك» داخل أمريكا، حيث يضم التطبيق أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، فيما أقرّ الكونغرس العام الماضي قانوناً يُلزم المالكين الصينيين ببيع أصولهم في السوق الأمريكية بحلول يناير 2025.

ويرى خبراء التقنية أن الاتفاق المرتقب «قد ينهي واحدة من أطول الأزمات بين واشنطن وبكين في مجال التكنولوجيا»، مؤكدين أن مصير «تيك توك» سيكون اختباراً جديداً للعلاقات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.