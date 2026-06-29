أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، قراره بعدم الاستمرار في منصبه حتى نهاية الدورة الحالية، مؤكداً أن الاتحاد سيبدأ -وفق الإجراءات واللوائح النظامية- خطوات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد.



وأكد المسحل اعتزازه بخدمة كرة القدم السعودية على مدى سبع سنوات رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد، مقدماً شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على الدعم الكبير وغير المحدود الذي حظيت به الرياضة السعودية، والذي كان أساساً لما تحقق من إنجازات.



كما قدّم شكره لوزير الرياضة على دعمه المستمر وحرصه الدائم على خدمة رياضة الوطن، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة بذل، خلال الفترة الماضية، كل ما يستطيع لخدمة كرة القدم السعودية والسعي لتحقيق تطلعات الوطن والجماهير.



وأوضح المسحل أن عدم تأهل المنتخب السعودي للدور القادم في كأس العالم كان نتيجة لا ترقى إلى الطموحات، مؤكداً تحمله المسؤولية كاملة، ومقدماً اعتذاره لكل من كان يأمل بظهور المنتخب في موقع أفضل.



وأشار إلى أن قرار عدم الاستمرار جاء انطلاقاً من قناعته بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة، مؤكداً أنه سيغادر المنصب لكنه سيبقى داعماً لكل ما يسهم في رفعة الرياضة السعودية ونجاحها.



واختتم المسحل بيانه بتوجيه الشكر لكل من سانده، وللجماهير السعودية التي كانت طموحاتها كبيرة، طالباً العذر في حال وجود أخطاء أو تقصير، ومتمنياً التوفيق لمن سيتولى المسؤولية مستقبلاً، وأن يكون مستقبل كرة القدم السعودية أكثر إشراقاً بما يليق بطموحات الوطن.