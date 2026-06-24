أكد المدرب كارلو أنشيلوتي جاهزية النجم نيمار للمشاركة في مواجهة البرازيل المرتقبة أمام منتخب أسكتلندا ضمن منافسات كأس العالم 2026.



وأوضح أنشيلوتي في تصريحاته أن نيمار تدرب بشكل جيد طوال الأسبوع واستعد بصورة مثالية للمباراة، مؤكداً أنه بات قادراً على اللعب إلى جانب زملائه في المنتخب.



وأضاف المدرب الإيطالي أن عودة نيمار تمثل خبراً سعيداً للجهاز الفني والجماهير البرازيلية، مشيراً إلى أن مهاراته وخبرته ستمنح الفريق إضافة كبيرة في المرحلة القادمة من البطولة.



وتترقب الجماهير البرازيلية الظهور الأول لنيمار في المونديال الحالي، أملاً في أن يقود منتخب السامبا لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.