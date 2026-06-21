واصل الإسباني لامين يامال تحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم 2026، بعدما دخل قائمة أصغر الهدافين في تاريخ البطولة، ليحتل المركز الثامن بعمر 18 عاماً و343 يوماً، متجاوزاً رقم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي سجل أول أهدافه في المونديال بعمر 18 عاماً و357 يوماً.



ويُعد هذا الإنجاز محطة جديدة في المسيرة الاستثنائية للنجم الإسباني الشاب، الذي يواصل لفت الأنظار بأدائه المميز رغم صغر سنه، مؤكداً مكانته كأحد أبرز المواهب في كرة القدم العالمية.



ولا يزال البرازيلي بيليه يحتفظ بصدارة قائمة أصغر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ كأس العالم، بعدما هز الشباك بعمر 17 عاماً و239 يوماً خلال مونديال 1958، بينما يواصل يامال كتابة اسمه بين أبرز النجوم الذين صنعوا التاريخ في سن مبكرة على أكبر مسرح كروي في العالم.