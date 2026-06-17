افتتح ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ونجم إنتر ميامي، مشواره في كأس العالم 2026 بأداء استثنائي قاد به منتخب بلاده إلى فوز مهم على الجزائر، في مباراة احتضنها ملعب كانساس سيتي بالولايات المتحدة يوم 17 يونيو.

ورغم بلوغه التاسعة والثلاثين، واصل ميسي تقديم تأثيره الحاسم داخل أرضية الملعب، حيث بدا أقل حركة خارج مناطق الضغط، مقابل حضور بالغ الفاعلية في اللحظات الحاسمة. وكان قد ألغى الحكم هدفاً له في الشوط الأول بداعي التسلل بفارق ضئيل، قبل أن ينجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة يسارية دقيقة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الأرجنتيني ضغطه، ليضيف ميسي الهدف الثاني بعد متابعته كرة مرتدة من حارس المرمى إثر تسديدة زميله أليكسيس ماك أليستر، ليعزز تقدم فريقه ويؤكد تفوقه في اللقاء.

وفي الدقيقة 75، عاد ميسي ليكمل ثلاثيته «الهاتريك» بتسديدة قوية وصفت بالتاريخية، ليصل إلى هدفه الثالث في المباراة، ويعادل رسمياً الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدفاً، في إنجاز يعيد رسم ملامح سجل البطولة التاريخي.

وبهذه الثلاثية، رفع ميسي رصيده إلى 16 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم منذ 2006، ليصبح على أعتاب دخول مرحلة جديدة من تاريخ البطولة بوصفه أحد أبرز هدافيها على الإطلاق.