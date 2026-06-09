أعلن الاتحاد السعودي لرفع الأثقال تشكيل عدد من اللجان القضائية والاختصاصية التابعة للاتحاد، وذلك ضمن إجراءات تنظيم العمل المؤسسي خلال المرحلة القادمة.



وشملت القرارات تكليف يحيى بن مسفر آل وبران رئيساً للجنة الانضباط، وتكليف شهد بنت خالد السبيعي رئيسةً للجنة الاستئناف، فيما تم تكليف محمد بن عبدالوهاب آل سلطان رئيساً للجنة فض المنازعات.



وأوضح الاتحاد أن تشكيل هذه اللجان يأتي في إطار استكمال البنية التنظيمية للاتحاد، وتفعيل الأدوار المرتبطة بالنظر في القضايا والانضباط والاستئناف وفض المنازعات، وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة.



وكان الاتحاد السعودي لرفع الأثقال قد أعلن القرارات عبر حسابه الرسمي، بالتزامن مع مواصلة استعدادات المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة، من بينها مشاركة المنتخب السعودي في بطولة العالم للناشئين وبطولة آسيا للشباب.