شارك لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والطبي في اجتماعين تعريفيين، عُقدا عبر الاتصال المرئي ضمن البرنامج التوعوي المصاحب للمعسكر الإعدادي لكأس العالم FIFA 2026 والمتزامن مع المتطلبات الإلزامية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للمنتخبات المشاركة في البطولات.



وشهد الاجتماع الأول، استعراض أبرز التعديلات والمستجدات التي اعتمدت في قوانين كرة القدم، إلى جانب شرح آليات تطبيقها وتفسيرها خلال المباريات والبطولات الدولية، بما يسهم في تعزيز معرفة اللاعبين والأجهزة الفنية بأحدث التحديثات التنظيمية المتعلقة بقوانين اللعبة.



وخُصص الاجتماع الثاني لبرنامج النزاهة، وتناول عدداً من الموضوعات التوعوية المرتبطة بالنزاهة الرياضية، وآليات الإبلاغ عن المخالفات، وتأكيد أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة المعتمدة.