تبدأ اللجنة العامة لانتخابات الأندية بوزارة الرياضة فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية إدارة نادي الوحدة اعتباراً من يوم غد (الأحد)، ولمدة ثلاثة أيام، إذ يُغلق باب الترشح عند الساعة 12 منتصف يوم الثلاثاء القادم.



وقد تشكّلت حتى هذه اللحظة 3 قوائم، وجميعها لا تزال في مرحلة الترقب، بخطوة للأمام وأخرى للخلف، دون أن تعلن أي قائمة عزمها الدخول بشكل نهائي في معترك الانتخابات، في ظل وجود تغييرات مستمرة داخل القوائم، إذ ينسحب عضو ويحل آخر كبديل، وقد تشهد الساعات القادمة المزيد من الانسحابات، بما قد يؤدي إلى عدم اكتمال أي قائمة بالشكل الحالي.



ويعود ذلك إلى ظروف النادي المعقدة، وفي مقدمتها الوضع المالي، إذ يبرز تساؤل رئيسي حول كيفية تسديد الديون، وكيفية توفير المصروفات التشغيلية لمدة أربع سنوات قادمة. كما يضاف إلى ذلك وضع الفريق الأول المتأزم، إذ حل في المركز العاشر، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المركز في دوري الدرجة الأولى، ما يستدعي تغييراً جذرياً في صفوف الفريق الأول من أجل تصعيده إلى مكانه الطبيعي في دوري روشن السعودي للمحترفين، وهو مطلب جماهيري بالدرجة الأولى، ويتطلب ميزانية تقدر بنحو 25 مليون ريال.



وتقترب ثلاث قوائم من الدخول في سباق الترشح، وهي: قائمة نائب الرئيس الحالي تركي مدخلي، وقائمة أحمد الشريف، إضافة إلى قائمة اللاعب السابق عبدالعزيز دبلول، والتي تم إعدادها من قبل عدد من الأعضاء ولاعبين سابقين بالنادي.