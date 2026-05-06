رأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم (الأربعاء) 6 مايو 2026م، أعمال الجمعية العمومية التاسعة والعشرون، للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية.



ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عظيم الشكر والامتنان، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، على ما يوليانه من رعاية ودعم واهتمام، بالقطاع الرياضي، كان له الأثر الأكبر في تطور الرياضة السعودية، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار العمل باستدامة لتحقيق المستهدفات الرياضية.



ووافقت الجمعية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة للنظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، والمتعلقة باختصاص المركز، لتضاف إليها: المنازعات المالية الناشئة عن عقود الرعاية أو الاستثمار الرياضي أو البث التلفزيوني أو الإذاعي أو تنظيم الأحداث الرياضية وغيرهما، بشرط أن يكون أحد أطرافها عضواً في المنظومة الرياضية وأن يُنص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة أو في اتفاق لاحق مكتوب على اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز، إضافة إلى الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من ذات النظام، ليضاف إليها: وأن يُنص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة أو في اتفاق لاحق مكتوب على اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز.



واستعرضت الجمعية، أبرز ارقام ومستجدات برنامج تحول الاتحادات، حيث بلغ متوسط أداء الاتحادات فنياً 78%، وبلغ متوسط أداء الاتحادات التشغيلي 87%، وتسجيل أكثر من 70 نادياً مستفيداً من مبادرة دعم الأندية من خلال الاتحادات.



واطلّعت الجمعية، على مشاركات فريق السعودية في الدورات الرياضية للعام الحالي، وأبرزها، دورة الألعاب الآسيوية العشرون التي تستضيفها مدينة ناغويا اليابانية سبتمبر القادم، ودورة الألعاب الخليجية الرابعة التي تُفتتح بالدوحة الأسبوع القادم، وتحديث دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية التي تستضيفها الرياض ديسمبر القادم.



وناقش الاجتماع، تقارير اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي لجنة المرأة، ولجنة اللاعبين، ولجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، بالإضافة لتقارير الجهات ذات العلاقة المتمثلة في مركز التحكيم الرياضي السعودي، والأكاديمية الأولمبية السعودية، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.



واعتمدت الجمعية، القوائم المالية لمركز التدريب السعودي الأولمبي للأعوام 2022 – 2023 – 2024م.