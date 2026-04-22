أعلنت شركة النادي الأهلي حرصها الكامل على حماية حقوق جماهيرها، وضمان حصولهم على تجربة عادلة وآمنة خلال نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، يوم السبت القادم أمام ماتشيدا الياباني، مؤكدة متابعتها المستمرة لكافة المستجدات المرتبطة بآلية بيع وتوزيع التذاكر.



وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أنها تجري تواصلاً مباشراً ومستمراً مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027، عقب التوجيهات الأخيرة التي قضت بحصر بيع التذاكر عبر تطبيق «أهلاً»، ومنع تداولها خارج القنوات الرسمية المعتمدة.



وشددت الشركة على أهمية التصدي للممارسات غير النظامية المرتبطة بالسوق السوداء، بما يضمن حماية الجماهير من أي استغلال، إلى جانب التأكيد على وصول التذاكر إلى مستحقيها من مشجعي الأهلي بعدالة وشفافية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوزات تمس حقوقهم.



وفي السياق ذاته، أشارت إلى عملها بالتنسيق مع الجهات المنظمة على توعية الجماهير بضرورة الالتزام باستخدام المنصات الرسمية لشراء التذاكر، محذرة من أن أي تذكرة يتم الحصول عليها عبر وسائل غير معتمدة ستكون عرضة للإلغاء.



وأكدت بشكل قاطع عدم توزيع أي تذاكر مجانية في محيط ملعب «الإنماء»، على أن يقتصر الدخول على حاملي التذاكر النظامية فقط.



واختتمت شركة النادي الأهلي بيانها بمناشدة جماهيرها الالتزام بالتعليمات الصادرة، مجددة التزامها ببذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على حقوقهم ودعمهم خلال هذا الحدث القاري، معربة عن تطلعها إلى حضور مميز ومساندة متواصلة للفريق في المباراة النهائية.