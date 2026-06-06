سجّلت تجارة الخدمات في الصين نمواً بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الصينية، إذ شهدت صادرات خدمات السفر والخدمات كثيفة المعرفة أداءً قوياً.



وأوضحت البيانات أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 2.49 تريليون يوان (ما يعادل نحو 364.65 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر أبريل.



وخلال الفترة نفسها حققت صادرات خدمات السفر أسرع نمو بين قطاعات الخدمات المصدّرة، بزيادة بلغت 30.4% لتصل إلى 147.15 مليار يوان.



كما ارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 تريليون يوان، وهو ما يمثل 44.4% من إجمالي تجارة الخدمات، وشهدت صادرات الخدمات الثقافية والترفيهية ورسوم استخدام حقوق الملكية الفكرية زيادات ملحوظة بلغت 39.5% و20.8% على التوالي.



وأشارت البيانات أيضاً إلى أن واردات خدمات النقل بلغت 316.45 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بارتفاع نسبته 24.9%، وهو أعلى معدل نمو بين أبرز 5 فئات لواردات الخدمات.