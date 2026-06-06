في مشهد كابوسي صادم بدا وكأنه لقطة مرعبة من فيلم سينمائي عن نهاية العالم، تحول عرض ترفيهي لروبوت بشري متطور في الصين إلى حادثة جنائية أثارت رعباً عالمياً، بعدما خرجت الآلة عن السيطرة ووجهت ركلة قتالية قوية ومباغتة لبطن طفل صغير كان يقف وسط حشد من المتفرجين.

الواقعة المفزعة جرت عندما كان الروبوت الشهير والمتطور من طراز Unitree G1 يستعرض قدراته الحركية الخارقة في فعاليات عامة، متقمصاً شخصية مقاتل يرتدي شعراً مستعاراً أزرق اللون، ليقرر فجأة ووسط ذهول الجميع توجيه ضربة غادرة ومباشرة لجسد الطفل الذي انحنى متألماً من شدة الصدمة، في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على المنصات الرقمية.

الروبوتات تفقد عقلها

الشرارة التي أشعلت غضب الخبراء أن هذه الحادثة لم تكن زلة برمجية أولى، بل تكشف سجلاً مرعباً لآلات بدأت تتصرف بعدوانية غير متوقعة ضد صانعيها:

حركات عشوائية قاتلة: في عرض سابق، اختل توازن الروبوت البشري ونزل بضربات عشوائية تسببت في إصابة شخص كان يقف بجواره في محيط العرض.

إطلاق النار على المالك: تفجرت أزمة أخرى عندما قام الروبوت في تجربة مختبرية بإطلاق كرات بلاستيكية بشكل هجومي ومستقل تماماً باتجاه مالكه ومطوره، مما طرح السؤال الأزلي: ماذا يحدث لو كانت تلك المقذوفات حية؟

مَن يدخل السجن إذا قتلتنا الآلة؟

فتحت ركلة الروبوت للطفل الصيني الصغير باب الجحيم أمام معضلة قانونية وأخلاقية معقدة تواجه المشرّعين، فمع اجتياح الروبوتات المستقلة للمستشفيات، والمطارات، والمصانع، يبرز السؤال: من يتحمل المسؤولية الجنائية إذا تسببت الآلة الذكية في عاهة أو قتل إنسان؟

هل تُلقى الأصفاد في أيدي الشركات المصنعة؟ أم يُحاكم مطورو البرمجيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي؟ أم يُعاقب المشغل الذي أطلق الآلة وسط لحم ودم البشر؟ يرى خبراء التقنية أن الحادثة الأخيرة ليست مجرد خطأ تقني عابر، بل هي إنذار أحمر يثبت أن التكنولوجيا توحشت وأسرعت بشكل مرعب، متجاوزة القوانين وإجراءات السلامة، ليبقى السؤال الأهم: كيف سنحمي أطفالنا من آلات باتت قادرة على القفز، والقتال، واتخاذ قرار الضرب بشكل مستقل؟