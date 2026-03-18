بلغة الأرقام وقبل انطلاق صافرة البداية لمواجهة الأهلي والهلال ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي سيقام داخل ميدان ملعب الإنماء بمحافظة (جدة)، يدخل فريق الهلال هذه المواجهة متفوقاً من حيث القيمة السوقية الإجمالية للاعبيه، وبحسب ما أظهرته منصة «ترانسفير ماركت» العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم وانتقالات اللاعبين، تبلغ القيمة السوقية لنادي الهلال نحو 190 مليون يورو، في حين تصل القيمة السوقية للنادي الأهلي إلى 170.78 مليون يورو. هذا التقارب النسبي يعكس جودة العناصر المتواجدة في كلا الفريقين وحجم الاستثمارات الرياضية الكبيرة.



أغلى اللاعبين



على صعيد اللاعبين يتصدر المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز قائمة أغلى اللاعبين في الفريقين، حيث تبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو، وذلك رغم استبعاده من قائمة الهلال المحلية واقتصار مشاركته على القائمة الآسيوية، ويأتي خلفه زميله في الهلال النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز، بالتساوي مع مواطنه المحترف في صفوف النادي الأهلي إنزو ميلوت، بقيمة سوقية تبلغ 28 مليون يورو لكل منهما.



- أرقام وإحصائيات الزعيم



القيمة السوقية الإجمالية: 190 مليون يورو.



معدل الأعمار: 27.1 عام.



أعلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية:



داروين نونيز: 35 مليون يورو.



ثيو هيرنانديز: 28 مليون يورو.



روبن نيفيز: 25 مليون يورو.



مالكوم: 20 مليون يورو.



ماركوس ليوناردو: 20 مليون يورو.



يوسف أكتشيشيك: 16 مليون يورو.



سافيتش: 15 مليون يورو.



- أرقام وإحصائيات النادي الأهلي



القيمة السوقية الإجمالية: 170.78 مليون يورو.



متوسط الأعمار: 25.6 عام.



أعلى لاعبي الأهلي من حيث القيمة السوقية:



إنزو ميلوت: 28 مليون يورو.



غالينو: 22 مليون يورو.



إيفان توني: 20 مليون يورو.



إيبانيز: 17 مليون يورو.



فالنتين أتانغانا: 15 مليون يورو.



ميريح ديميرال: 14 مليون يورو.



فرانك كيسيه: 12 مليون يورو.