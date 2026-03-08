اشتهرت «الخالة منيرة» بهذا الاسم، وهي مشجعة سعودية عاشقة لنادي النصر. رغم كبر سنها إلا أنها لا تزال تحضر معظم مباريات الفريق التي تُقام في مدينة الرياض. وظهرت في العديد من مقاطع الفيديو التي تعكس حبها الكبير للنادي، وتحدثت في عدة لقاءات عن تشجيعها للنصر برفقة ابنها، في حين أن زوج ابنتها من جماهير الهلال، ما يضفي أجواءً من التعصب الكروي المحبب في عائلتها.



تُعرف الخالة منيرة بأنها واحدة من أبرز المشجعات الوفية لنادي النصر. وكان آخر ظهور لها في مباراة النصر السبت الماضي أمام فريق نيوم، التي انتهت بفوز النصر بهدف وحيد. وخلال المباراة، التقت عدداً من لاعبي الفريق، أبرزهم: سيماكان، وعبدالله الخيبري، وسلطان الغنام، وعبدالله الحمدان، الذي حرص على تقبيل رأسها تقديراً لها ولحضورها الدائم.



كما التقطت معها صور تذكارية، وناجت ربها بالدعاء لهم بالتوفيق وتحقيق بطولة الدوري لجماهير النصر، فرد اللاعبون بكلمات شكر وتقدير لحضورها، مطالبين إياها بمواصلة دعواتها لتحقيق الانتصارات في بقية الجولات القادمة.