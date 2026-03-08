نال مهاجم فراس البريكان لاعب الأهلي أعلى تقييم في ديربي جدة أمام الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



ودخل البريكان في الدقيقة 69 بديلاً لزياد الجهني، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 84، ليساهم في فوز الأهلي بنتيجة 3-1 في الديربي.



وبحسب شبكة أوبتا للإحصاءات، حصل البريكان على تقييم 8.6 كأفضل لاعب في المباراة، متفوقاً على زميليه رياض محرز الذي نال 7.4، إضافة إلى جالينو وإيفان توني اللذين حصلا على تقييم 7.



ويواصل البريكان تقديم تأثيره الهجومي مع الأهلي هذا الموسم كورقة رابحة، خصوصاً في المباريات الكبيرة، بعدما لعب دوراً حاسماً في حسم ديربي جدة لصالح فريقه.