علمت مصادر «عكاظ» داخل البيت القدساوي أن إدارة نادي القادسية لم تدخل في أي مفاوضات مع اللاعب محمد أبو الشامات بشأن زيادة عقده في الوقت الحالي، وذلك في ظل الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول وجود مفاوضات بين الطرفين لرفع راتبه السنوي، إضافة إلى منحه مميزات أخرى تتعلق بعقده، في وقت يوجد فيه المفاوض القدساوي خارج المملكة.



وكانت إدارة نادي القادسية قد جددت عقد أبو الشامات في وقت سابق، ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى عام 2029.



ويُعد أبو الشامات من الأوراق المهمة التي يعتمد عليها المدرب الإيرلندي بريندان رودجرز في تشكيلته، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى الحرص على تجديد عقده وضمان استمراره مع الفريق.



ويجيد أبو الشامات، البالغ من العمر 22 عاماً، اللعب في مركز الظهير الأيمن، ويُعد من أبرز اللاعبين المحليين المميزين في الكرة السعودية، بعدما قدم مستويات لافتة مع القادسية خلال الموسم الماضي، كما تدرّج في الفئات السنية للنادي حتى وصوله إلى الفريق الأول.