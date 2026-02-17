كتب لاعب وسط النادي الأهلي السعودي الجزائري رياض محرز فصولًا جديدة في مسيرته مع الفريق، بعدما ترك بصمته الواضحة في البطولات القارية والمحلية، بأرقام تعكس قيمته الفنية العالية وخبرته الكبيرة.



ففي دوري أبطال آسيا للنخبة، خاض محرز 20 مباراة، أسهم خلالها في 22 هدفا، بعدما سجل 12 هدفا وصنع 10 أخرى، ليؤكد حضوره الحاسم في نسختي 2025 و2026 من البطولة.



أما بقميص الأهلي في مختلف المسابقات، فقد شارك في 107 مباريات، قدّم خلالها 78 مساهمة تهديفية، بتسجيله 35 هدفا وصناعته 43 تمريرة حاسمة، مساهما في مشوار الفريق في كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تعكس أرقامه بصنع الفارق في اللحظات الكبرى.