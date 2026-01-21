أكد مدير المركز الإعلامي بنادي الزوراء العراقي أحمد سعيد، أن نادي النصر السعودي أنهى رسمياً صفقة التعاقد مع لاعب الوسط حيدر عبدالكريم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

توقيع العقود وسفر اللاعب إلى الرياض

وقال أحمد سعيد في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «حيدر عبدالكريم وقّع عقود انتقاله إلى نادي النصر، وسيسافر اليوم إلى الرياض في تمام السابعة مساءً، تمهيداً لإجراء الكشف الطبي والانضمام إلى الفريق».

تفاصيل الصفقة والقيمة المالية

وأضاف: «اكتملت جميع الأمور أمس (الثلاثاء)، وسيحصل نادي الزوراء على 500 ألف دولار مقابل انتقال اللاعب إلى النصر، إلى جانب 15% من قيمة أي بيع مستقبلي».

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت»، تُقدّر القيمة السوقية للاعب البالغ من العمر 21 عاماً بنحو 300 ألف يورو.

مسيرة دولية واعدة

وعلى الصعيد الدولي، شارك حيدر عبدالكريم مع منتخب العراق تحت 20 عاماً، كما انضم إلى صفوف المنتخب تحت 23 عاماً، وقدم مستويات مميزة خلال مشاركاته في بطولات الشباب وبطولة الخليج تحت 23 سنة.