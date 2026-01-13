علمت مصادر «عكاظ» أن اللاعب ضاري العنزي، مدافع ضمك، تلقى عرضاً من القادسية يتضمن مبلغاً مالياً إلى جانب عدد من اللاعبين، في حين قدم الأهلي عرضاً مالياً فقط، وسط مؤشرات تفيد بقرب القادسية من حسم الصفقة خلال الفترة القادمة.



وبتاريخ 5 يناير 2026، كتبت «عكاظ» أن مدافع ضمك ضاري العنزي أصبح ضمن دائرة اهتمام عدد من الأندية في دوري روشن السعودي للمحترفين، منها القادسية والأهلي والاتحاد.



ويبلغ اللاعب من العمر 26 عاماً، ويمتلك خبرة ميدانية في منافسات دوري المحترفين، وقدّم مستويات لافتة مع فريقه خلال المواسم الماضية، ما جذب أنظار الأجهزة الفنية في عدد من الأندية الباحثة عن تعزيز خياراتها الدفاعية.



وشارك العنزي في 11 مباراة مع فريقه في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، قدم خلالها تمريرتين حاسمتين، وظهر بشكل أساسي في جميع هذه المباريات، ما يعكس الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية للفريق.