أكد الإيطالي سيميوني إنزاغي مدرب الهلال، أن المباراة كانت صعبة وضد فريق كبير وقوي ويملك لاعبين مميزين، مبيناً أن فريقه استحقّ الفوز كون لاعبيه قدموا جهداً كبيراً خلالها توجوه بمواصلة الانتصارات.



وقال: «خضنا مباراة جيدة، استمتع بها الجمهور، واستقبلنا هدفاً وهذا ممكن في مثل هذه المباريات، وعدنا وتمكنا من تحقيق الفوز، وأشكر جميع اللاعبين على ما قدموه خلال المباراة».



وأكد إنزاغي أنه يختار اللاعبين لتمثيل الفريق في كل مباراة بحسب رؤيته، مشيراً إلى أنه فضل إشراك متعب الحربي والإبقاء على المدافع التركي، نظراً لسرعة الحربي كونه يواجه الفرنسي كومان والبرتغالي فيليكس وهم لاعبان يمتازان بالسرعة.



وأشاد المدرب الإيطالي بجهود ودعم إدارة نادي الهلال للفريق من خلال الاستقطابات الأخيرة ومنها، سلطان مندش، والإسباني بابلو ماري، في ظل غياب المدافع السنغالي كوليبالي الذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في بطولة أفريقيا.