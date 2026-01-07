أكد مدرب نادي النصر، البرتغالي جورجي جيسوس أن فريقه مرّ بأسبوع حافل بالتحديات، مشيراً إلى أن المباراة السابقة (أمام الأهلي) جاءت أمام خصم يتمتع بإمكانات فنية عالية وقوة هجومية واضحة، وهو ما انعكس على صعوبة المواجهة.



وأوضح جيسوس أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون تماماً أن جماهير النصر لا تقبل إلا بتحقيق الفوز، مشدداً على أن الهدف الحالي يتمثل في استعادة الصدارة. وقال إن تركيز الفريق في الوقت الراهن ينصب بشكل كامل على حصد النقاط الثلاث في مباراة الغد أمام القادسية، على أن يتم بعد ذلك التفكير بشكل أوسع في التحديات القادمة والعمل على انتزاع الصدارة من جديد.



وتطرق جيسوس إلى ضغط المباريات، مبيناً أن الفريق خاض حتى الآن 22 مباراة رسمية، ولم يتعرض للخسارة سوى في مناسبتين فقط، الأولى كانت أمام الاتحاد في بطولة الكأس، والثانية في المباراة الأخيرة ضد الأهلي. وأكد أن هذه الأرقام تعكس المسيرة القوية التي يقدمها النصر هذا الموسم، واصفاً إياه بالموسم الاستثنائي على صعيد الأداء والنتائج.



وأشار إلى أن الفريق لم يظهر في المباراتين الأخيرتين بالمستوى المعهود، مرجعاً ذلك بشكل مباشر إلى حالة الإجهاد البدني والذهني التي أثرت على اللاعبين، موضحاً أن الحفاظ على نسق عالٍ من الأداء يصبح أمراً بالغ الصعوبة في ظل خوض مباراة تنافسية كل 3 أيام.



وفي سياق متصل، عبّر جيسوس عن تقديره الكبير للدعم الجماهيري، معتبراً أن بيع أكثر من 22 ألف تذكرة حتى الآن يُعد مؤشراً إيجابياً للغاية. وأكد أن لاعبي النصر يستحقون هذا الحضور والدعم الجماهيري الكبير نظير المستويات المتميزة التي قدموها طوال الموسم.