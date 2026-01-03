انطلقت اليوم، منافسات كأس الملوك للمنتخبات 2026 في مدينة ساو باولو البرازيلية، بمشاركة (20) منتخباً وطنياً من مختلف قارات العالم، من بينها أربعة منتخبات عربية، في النسخة الثانية من البطولة التي تأتي امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته في نسختها الافتتاحية.



وتشارك في البطولة منتخبات السعودية، وقطر، والجزائر، والمغرب، في مشاركة تمثل اختباراً لقدرة المنتخبات العربية على المنافسة ضمن منظومة كروية حديثة تجمع بين الأداء الرياضي وصناعة المحتوى الرقمي، وتقدم نموذجاً جديداً لكرة القدم الترفيهية ذات الطابع العالمي.



ويخوض المنتخب السعودي منافساته في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات المكسيك، والهند، وإندونيسيا. ويشارك منتخب قطر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات البرازيل، وإسبانيا، وبيرو.



ويشارك منتخب المغرب ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كولومبيا، وتشيلي، وهولندا، ويخوض منتخب الجزائر منافساته في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إيطاليا، وفرنسا، وبولندا.



ويعد المنتخب السعودي أول المنتخبات العربية خوضاً لمنافسات البطولة، عندما يواجه منتخب المكسيك اليوم عند التاسعة مساءً، وتخوض المنتخبات العربية الثلاثة الأخرى مبارياتها الأولى غداً (الأحد)، إذ يلتقي منتخب الجزائر مع بولندا، ويواجه منتخب قطر نظيره البيروفي، ويلتقي منتخب المغرب مع كولومبيا.



وتستمر منافسات البطولة حتى (17) يناير الجاري، وتشهد إقامة (40) مباراة، على أن تُختتم بالمباراة النهائية على ملعب أليانز باركي، في مدينة ساو باولو.



وتُقام نسخة عام 2026 في البرازيل، بعد أن استضافت إيطاليا منافسات النسخة الماضية، التي شهدت تتويج المنتخب البرازيلي باللقب، ليعود في النسخة الحالية للدفاع عن لقبه على أرضه وأمام جماهيره.



وتقام البطولة ضمن منظومة دوري الملوك، وتهدف إلى إعادة تقديم كرة القدم بأسلوب عصري يتماشى مع تطلعات الجيل الرقمي، من خلال مباريات سباعية سريعة الإيقاع وقواعد مبتكرة تجمع بين المنافسة الرياضية وصناعة المحتوى.