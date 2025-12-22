تحدّث مدرب فريق الشباب، الاسباني إيمانويل الغواسيل، ومهاجم الفريق عبدالرزاق حمدالله، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الشباب أمام الريان القطري، ضمن منافسات البطولة الخليجية، مؤكدَين جاهزية الفريق وعزمه على تحقيق الفوز وتصدر المجموعة.



وأكد الغواسيل أن اللاعبين قدموا مستويات جيدة مع منتخباتهم، في حين واصل بقية عناصر الفريق العمل بجدية خلال التدريبات. وقال:



«اكتمل العدد الآن، واللاعبون جاهزون لمباراة الغد، وثقتي كبيرة بهم لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز بإذن الله».



وأضاف مدرب الشباب أن الفريق يدخل اللقاء بعزيمة واضحة لتحقيق النقاط الثلاث وتصدر المجموعة، مشدداً على أن هدفه الأبرز هو المنافسة بقوة على اللقب والتتويج بالبطولة الخليجية.



من جانبه، أكد عبدالرزاق حمدالله جاهزيته للمواجهة، رغم التحاقه بالتدريبات الجماعية أخيراً بعد مشاركته الدولية، مشيراً إلى تفاؤله الكبير وزملائه بتحقيق الفوز. وقال:



«نحن جاهزون، ومتفائلون بتقديم مباراة قوية والخروج بالانتصار».



وتطرق حمدالله إلى طموحاته مع الشباب، موضحاً أنه حقق العديد من الألقاب خلال مسيرته مع الأندية التي لعب لها، وهو ما يشكل دافعاً إضافياً له للمنافسة على لقب البطولة الخليجية. وأضاف:



«طموحي عالٍ جداً، وثقتي كبيرة في المدرب والإدارة واللاعبين لتحقيق هذا الهدف».



وعن الغيابات، كشف الغواسيل أن اللاعب همام الهمامي سيغيب عن المباراة بسبب خضوعه لعملية جراحية، في حين شارك سييرو في حصتين تدريبيتين فقط، بينما يعاني مبارك الراجح من آلام في الظهر، وسيتم التأكد من جاهزيته قبل اللقاء. كما عبّر عن سعادته بتحقق حمدالله البطولة العربية، متمنياً أن تشكل دافعاً له لمواصلة تحقيق الانتصارات مع الفريق.



ورداً على ما يُثار في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم انسجام حمدالله مع أسلوبه التكتيكي، شدد الغواسيل على أن هذه الأحاديث غير صحيحة، مؤكداً قوة العلاقة التي تجمعه باللاعب. وقال:



«ليس كل ما يُقال في مواقع التواصل صحيح، علاقتي مع حمدالله ممتازة، وأرقامه تشهد له، وأعتمد عليه كثيراً، فهو قائد داخل الملعب وخارجه، ولا يختلف عليه اثنان».



بدوره، علّق حمدالله على هذه الأحاديث قائلاً:



«عملت تحت قيادة 16 مدرباً، وكل ما يُقال في وسائل التواصل مجرد آراء لأشخاص لا يفهمون كرة القدم. أحترم المدرب وقراراته، وبدأت صفحة جديدة، ومن الغد سيشاهد الجميع فريقاً مختلفاً وبداية جديدة».



واختتم حمدالله حديثه بالتأكيد على أن أي فريق يمر بفترات تراجع، معرباً عن تفهمه لما مر به النادي أخيراً، ومقدماً شكره للإدارة السابقة على جهودها، رغم عدم التوفيق، مشيداً في الوقت ذاته بحماس ورغبة الإدارة الجديدة، مضيفاً: «كنت أتمنى أن تُلعب المباراة اليوم قبل الغد من شدة حماسي».