يخوض منتخبنا الوطني السعودي تحت 16 عاما نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عاما الـ12، إذ سيواجه نظيره منتخب لبنان عند السابعة من مساء غد (الثلاثاء) على ملعب العقبة في ختام البطولة التي تستضيفها الأردن.



على الصعيد الميداني، عاود «أخضر 16» اليوم (الإثنين) تدريباته تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، بعد فوزهم أمس (الأحد) على المستضيف منتخب الأردن ضمن الدور نصف النهائي من البطولة، وطبّق اللاعبون خلال الحصة التدريبية مراناً استرجاعياً، أعقبه العمل على الجوانب التكتيكية.



ويدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد تصدره منتخبات المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل، وفي نصف النهائي انتصر «الأخضر» على مستضيف البطولة منتخب الأردن بركلات الترجيح 4/ 3 بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل بهدف لكل منهما.



فيما يدخل منتخب لبنان هذا اللقاء بعد أن احتل وصافة المجموعة الأولى خلف منتخبنا الوطني برصيد 5 نقاط حصدها من فوز وتعادلين، وفي نصف النهائي فاز المنتخب اللبناني على شقيقه السوري بركلات الترجيح 5/ 4، وسبق أن التقى المنتخبان في دور المجموعات وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.